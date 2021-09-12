Türk medyasında bir ilk... 24 TV çatışmaların yaşandığı Pençşir'e girdi

12 Eylül 2021 Pazar 11:27 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 13:49

Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşan Pençşir'de direnişçiler ve Taliban arasında çatışmalar yaşanmış yaklaşık bir hafta süren çatışmanın sonunda Taliban Pençşir vilayetini kontrolüne aldığını duyurmuştu.



Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip eden muhabir Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney'den oluşan 24 ekibi, başkent Kabil'e 3 saat uzaklıkta bulunan Pençşir'e girdi.



Bütün dünyanın gözünü çevirdiği Pençşir'in giriş kapısından ilk detaylı görüntüleri 24 almayı başardı.

Çok sayıda güvenlik noktasından geçtiklerini ifade eden 24 muhabiri Adem Hançer, Taliban'ın burada hakimiyeti tamamen sağladığını, giriş-çıkışları kontrol altına aldığını aktardı.



Pençşir'in dağlarında birkaç noktada çatışmaların devam ettiğini belirten Hançer, "Pençşir'in yüzde 99'u Taliban'ın kontrolüne geçti" dedi.



24 ekranlarına yansıyan görüntülerde Ahmet Mesud'un yol boyunca yırtılan posterleri ise dikkat çekti.

Taliban'ın bölgedeki yetkilileri son durumu 24'e anlattı. Taliban yetkilisi, "Pençşir'in tamamı elimize geçti. Karşı gruptan hiç kimse kalmadı. Hepsi bizim kontrolümüzde. Arabalar gidip geliyor. Hayat normale dönmeye başladı. Pençşir'de yaşayanlar bizimle bir problem yaşamıyorlar" dedi.

Tüm dünya ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden yetkili, "Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye Müslüman bir ülke ve Afganistan'la tarihi bir dostluğu var. Kültürel anlamda da dostlukları devam ediyor. İnsani yardımların Afganistan'a ulaştırılmasını umut ediyoruz" dedi.