Özdil'in Türk halkına alenen iftira attığını belirten Tezcan, "İsrail hiçbir şey yapmadı. Orada 50 binden fazla insan ölmedi, binlerce çocuk ölmedi, yakılmadı. 500'e yakın gazeteci ölmedi. Bir o kadar sağlık görevlisi ölmedi. Hiçbir şey yapmadı İsrail ve Türk halkının nasıl Yahudi düşmanı olduğunu iftira ederek söylüyor. Buradan kendisine söylüyorum. Alçak! Bu cehaletten kaynaklanan bir şey değil. Bu alçaklıktan kaynaklanan bir şey. İsrail'in hiçbir şey yapmadığını düşünüp halkı suçluyor. Biden'dan ne farkı var?" şeklinde konuştu."ASIL SOYKIRIMI YAPAN ABD'DİR"
"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gereken Netanyahu değil Biden'dır." diyen Tezcan, "Bu soykırım İsrail'in değil ABD'nin soykırımıdır. Asıl soykırımı yapan ABD'dir. Biden acilen UCM'de yargılanmalıdır. Netanyahu onun elinde bir oyuncak, bir soytarıdan başka bir şey değildir. ABD'nin herkes ne olduğunu biliyor. Ben gözü kara bir devletin UCM'ye Biden'ı ve ABD'nin bu soykırımdan birinci derece sorumlu olduğunu söyleyerek başvurmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
KATLİAMIN UTANMAZ İŞBİRLİKÇİLERİ!— 24 TV (@yirmidorttv) May 8, 2024
Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan (@tezcanah): Yılmaz Özdil, İsrail'in hiçbir şey yapmadığını söyleyip Türk halkının nasıl Yahudi düşmanı olduğunu söylüyor. Buradan kendisine söylüyorum; alçak! Biden'dan ne farkı var? #AçıkGörüş pic.twitter.com/DV6Too9GZP