Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuar kapsamında ASFAT tarafından bu yıl ilk kez havadan su üretim sistemi de sergileniyor.

Havadaki nem kullanılarak üretilen su sayesinde, doğal kaynakların bulunmadığı, altyapının sınırlı olduğu veya lojistik erişimin zorlaştığı operasyon sahalarında kesintisiz ve güvenli su temini sağlanarak askeri birlikler için kritik çözümler sunma amaçlanıyor.

"YÜZDE 100 TÜRK MÜHENDİS ÜRETİMİYLE SAĞLANMIŞ BİR CİHAZ"

ASFAT pazarlama uzmanı Nur Birce Yılmaz, AA muhabirine, ürünün zorlu koşullarda su üretmeye yönelik bir cihaz olduğunu söyledi.

Cihazın havadaki nemi içilebilir su seviyesine getirdiğini ifade eden Yılmaz, "Kendi özel filtreleri sayesinde yüzde 100 sağlıklı şekilde bir üretim yapıyor. Gurur verici kısımlarından biri de şu: Yüzde 100 Türk mühendisleri dizaynıyla yapılmış, yüzde 100 Türk mühendis üretimiyle sağlanmış bir cihazdır. Üç farklı kapasiteyle kullanıma sunulmaktadır. 20 litrelik üretimimiz var. Aynı zamanda 150 litrelik üretimimiz var. Bir de 25 tonluk üç farklı kapasiteyle kullanıcılarımız için hazır." diye konuştu.

Yılmaz, havadan su üretim sisteminin şirketinin gururla takdim ettiği ürünlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Doğru koşulların maksimum fayda sağladığına dikkati çeken Yılmaz, "Doğru nemde ve doğru sıcaklıkta maksimum fayda vermektedir ama en zorlu koşullarda bile kullanıma yönelik cihazdır. Kendi kapasitesiyle dengeleme yapmaktadır. Sahrada, zor koşullarda, gemide tüm platformlarda sağlıklı şekilde kullanılabilir. Aktif olarak kullanılabilir, satışa hazır durumdadır. Öncelikle kendi kuvvetlerimiz, Türk ordumuz için, dost ve müttefiklik ülkelerimiz için de satışa hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.