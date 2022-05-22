Türk Mutfağı Haftası'na First Lady desteği! İlk etkinlik Hindistan'da başladı

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Oberoi Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe ülkedeki diplomatların yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, açılış konuşmasında, "Bu akşam asırlık geleneksel tariflerle Türk yemeklerinin tadını çıkarıyoruz." dedi.

İçecek kültürünün, zengin Türk Mutfağının bir parçası olduğunun altını çizen Sunel, "Osmanlı'da içecekler, şerbetler susuzluğu gidermek, hazmı kolaylaştırmak ve hastalıkları iyileştirmek için tüketilirdi. Örneğin bu akşam burada demirhindi şerbeti var. Demirhindi şerbetini Türkiye-Hindistan dostluğuna kaldırmak istiyorum." diye konuştu.

Sunel, Türkiye ve Hindistan'ın köklü tarihi ve kültürel bağları paylaştığını belirterek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sunel'in ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı (Batı) Büyükelçi Sanjay Verma da konuşma yaparak, "Kültürel aidiyet yemeklerinize olan bağlantınızla da alakalıdır. Diasporada dilinizi kaybedebilirsiniz ama en son kaybedilecek bağlantı yemeklerdir. Yemek insanları birleştirir. Bugün de bizleri bir araya getiren, birleştiren bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Verma, Türk yemeklerinin Hint turistlerini Türkiye'ye çektiğini söyledi.

Etkinliğe ayrıca Hindistan Dışişleri Bakanlığı Merkezi Avrupa Genel Müdürü Neeta Bhushan da katıldı.

Otelin ödüllü restoranında hafta boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından seçilen yemeklerden oluşturulan menü yer alacak.

Öte yandan, 20 Mayıs'ta etkinlikler kapsamında çok sayıda büyükelçinin katıldığı bir yemek daveti verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, hafta boyunca devam edecek.