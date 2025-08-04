Türkiye'nin ilk Türk Müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu, Türk müziğine ait geleneksel enstrümanların çocuklara uygun boyutlarda imal edilmesini teşvik eden büyük bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Ud, kanun, tanbur ve klasik kemençenin 7-14 yaş arası çocuklara özel ölçülerle yapımını hedefleyen bu yarışma, bu alanda yetenekli enstrüman yapımcılarını da desteklemeyi amaçlıyor.
Bu yarışma, enstrüman yapım ustalarını, çocuklara özel ölçülerde üretim yapma konusunda teşvik edecek. Türk müziğine önemli katkılar sunacak olan bu yarışmada dereceye giren eserler (enstrümanlar), nesiller boyu örneklik teşkil etmesi amacıyla üzere Palet Türk Müziği İlkokulu envanterinde sergilenecek.
Yarışma; Türk müziğine ait geleneksel enstrümanlardan uluslararası tanınırlığı da olan; ud, kanun, tanbur ve klasik kemençeyi kapsayan dört farklı enstrüman kategorisinde düzenlenecek. Çocuklara göre yeniden ebatlandırılacak olan enstrümanların asli şekil, yapı ve ses özellikleri bakımından geleneksel kriterleri yansıtması temel şart olarak belirtiliyor. Enstrümanların üretiminde, geleneksel malzemeler (ahşap, deri, tel vb.) kullanılması, modern malzemelerin ise yalnızca zorunlu hallerde ve açıklama yapılarak kullanılması gerekiyor.
Başvurular, uzman akademisyenler, lutiyerler ve sanatçılardan oluşan uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede; enstrümanın ses kalitesi, hitap edilen yaş aralığına uygunluğu, kullanılan malzemelerin değerlendirmesi, işçilik, estetik görünüm ve tasarım, geleneksel yapım tekniklerine uygunluk gibi kriterler bulunuyor.
Yalnızca bir enstrüman kategorisinde katılınabilecek yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş ve enstrüman yapımıyla ilgilenen herkes başvuru yapabilecek. Katılımcılardan, enstrüman yapım sürecini detaylandıran teknik bir raporun yanı sıra, yapım aşamalarını gösteren kısa bir video sunmaları bekleniyor.
Yarışmanın kazananlarını toplam 850.000 TL değerinde ödüller ve sürpriz hediyeler bekliyor. Ödüller şu şekilde sıralanıyor:
Birincilik Ödülü: 300.000 TL + 3 günlük Dubai gezisi (vize, uçak bileti ve transfer dahil)
İkincilik Ödülü: 200.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 100.000 TL
Cafer Açın Jüri Özel Ödülü: 50.000 TL
Mansiyon Ödülü: 50.000 TL
Mansiyon Ödülü: 50.000 TL
Mansiyon Ödülü: 50.000 TL
Yapılan enstrümanların 20 Ağustos 2025'e kadar Palet Türk Müziği İlkokulu'na 'Enstrüman Teslim Formu' ile elden veya kargo yoluyla teslim edilmesi bekleniyor. Yarışma hakkında detaylı bilgiye ve enstrüman teslim formuna yarisma.paletturkmuzigiokulu.com adresinden ulaşılabilecek.