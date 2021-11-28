Türk öğrenciler gururlandırdı! ABD'deki yarışmada birinci oldu

DHA 28 Kasım 2021 Pazar 11:43 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:43

İTÜ İşletme Mühendisliği Takımı, 15 yıldır Amerikan Mühendislik Yönetimi Topluluğu (ASEM) tarafından çevrimiçi düzenlenen Öğrenci Vaka Analizi Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Yaratıcılık ve bilginin ön plana çıktığı Öğrenci Vaka Yarışması'nda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere 4 farklı kıtadan 10 takım yarıştı. Yarışmada İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Selin Yılmaz, Ezgi İdil Engin, Yalkın Kızılkan ve Emirhan Özbalta geliştirdikleri projeyle finale kalarak birinci oldu. Amerika'da düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Yeni Normal' olarak belirlendi. Apple'ın tedarik zinciri ve pazar payı kaybıyla ilgili detaylı analizlerde bulunan İTÜ takımı vaka çözümleriyle rakiplerini geride bıraktı.

"BİRİNCİ OLMAMIZ NE KADAR GÜZEL BİR EĞİTİM ALDIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ezgi İdil Engin (23), "Katıldığımız yarışma Amerika'da gerçekleşen bir yarışma. Ancak son iki yıldır pandemiden dolayı online gerçekleşiyor. Organizasyonun adı American Society For Engineering Management (ASEM). Bu organizasyon mühendislik işletmesi üzerine bir sürü okulun katıldığı ve yarıştığı bir vaka yarışması. Bu sene yarışmanın online olarak gerçekleşeceğinden son anda haberimiz oldu. Yarışmaya 4 farklı kıtadan Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'dan 7 üniversite, 2 teknik üniversite ve Amerika Askeri Akademisi katıldı. Amerika'da askeri akademi demek mühendislik işletmesinin yapı taşı demek. Bizim askeri akademinin de önüne geçip birinci olmamız ne kadar güzel bir eğitim aldığımızı gösteriyor" dedi.

"BÖYLE BİR YARIŞMADA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yarışma için 5 saatlik bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyen Engin, "Yarışamaya hocalarımızın yönlendirmesiyle 4 arkadaşımla birlikte katıldık. Yarışmaya son 1 ay kala hazırlanmaya başladık. Yarışmaya hazırlık aşamasında sık sık vaka örnekleri çözdük. Bu yarışma İşletme mühendisliği alanında dünyada bulunan hatırı sayılır yarışmalardan biri. Böyle bir yarışmada okulumuzu, ülkemizi temsil etmemiz bizim için çok önemli. Çünkü insanlarda her zaman Türkiye'deki eğitim ne kadar yeterli? ya da eğitim alanında yurt dışına göre eksik miyiz? endişesi oluyor. Bu yarışma bizim bu algıyı kırmamız gerektiğini ve Türkiye'deki eğitimin ne kadar değerli olduğunu görmemizi sağladı. Biz 1 aylık bir sürede böyle kapsamlı bir yarışmada birinci olabildik, ki bu yarışmada bu zamana kadar hep Amerikalı okulların kazandığını biliyoruz" diye konuştu.

"BİRİNCİ OLABİLECEĞİMİZE GERÇEKTEN İNANDIM"

Vaka analizinin çözüm sürecinden bahseden İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yalkın Kızılkan (23) ise "Yarışmada bize tedarik zinciri ile ilgili bir vaka çalışması verildi. Vakaya başlarken kovid-19'un etkileri üzerine durduk. Burada en önemli olan şey Apple'ın fabrikalarının hepsini Çin'de bulunması. Bu durum tedarik zincirindeki bütün sürecin sekteye uğramasına neden oldu. Biz bu çalışmada Apple'a olan talebin giderek azaldığını anladık. Yarışmaya başlarken birinci olabileceğimize gerçekten inandım" ifadelerini kullandı. İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Selin Yılmaz (22) ise "1 aylık kısa bir süre içerisinde oldukça emek vererek bu yarışmaya hazırlandık. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir birincilik kazanmış olmamızın nedeni İstanbul Teknik Üniversite'nde almış olduğumuz eğitim" dedi.