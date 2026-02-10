İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
Güncel

Türk okulunda ''Hristiyan'' propagandası! Yunanistan'da ''Kalanta'' rezaleti

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü İskeçe'ye bağlı Dolaphan Devlet Ortaokulunda Ortodoks Hristiyan geleneğini yansıtan 'Kalanta' etkinliğinin düzenlenmesine tepki gösterdi. Trampaöz konusu etkinliğin dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı, öğrencilerin bu tür bir etkinliğe dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

10 Şubat 2026 Salı 14:26
Türk okulunda ''Hristiyan'' propagandası! Yunanistan'da ''Kalanta'' rezaleti
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü İskeçe'ye bağlı Dolaphan Devlet Ortaokulunda Ortodoks Hristiyan geleneğini yansıtan "Kalanta" etkinliğine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki gösterdi.

Trampa tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dolaphan Ortaokulunda sadece Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğüne dikkat çekilerek, Ortodoks Hristiyan ritüellerini yansıtan bir etkinliğin okulda gerçekleştirilmesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu etkinliğin dini ve kültürel değerlerle bağdaşmadığı, öğrencilerin bu tür bir etkinliğe dahil edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Etkinliğin kınandığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden ve okul yönetiminden gerekli önlemleri alması ve benzer durumların tekrarlanmaması için hassasiyet göstermesi talep edildi.

