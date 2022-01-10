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Türk Parlamenterler Birliği'nden emekli milletvekili maaşlarıyla ilgili açıklama

Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan açıklamada, emekli milletvekili aylıklarında artış talebinin söz konusu olmadığı belirtilerek 'Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir.' ifadeleri kullanıldı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:26
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Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden birtakım tartışmaların yaşandığı, bu duruma ilişkin bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Milletvekillerinin, kamuoyunda iddia edildiği gibi "süper emeklilik" gibi bir hakkının olmadığı, milletvekillerinin de tıpkı diğer vatandaşlar gibi prim ödemelerini gerçekleştirdikten sonra yaşları dolduğunda emekli olabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir milletvekili görevi bittiğinde prim ödemeleri tamamlanmamışsa kalan prim ödemelerini bizzat kendisi ödemek zorundadır. Söz konusu milletvekili diğer tüm vatandaşlar gibi emekli olacak yaşta değilse, yaşının dolmasını beklemek durumlundadır. Halihazırda prim ödeme günü dolmasına rağmen yaşı gelmediği için emekli olmamış birçok milletvekili bulunmaktadır. Kaldı ki bunların içerisinde birden fazla dönem görev yapmış milletvekilleri de hayli fazladır."

Emekli milletvekili aylıklarına ilişkin artış talebinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir." ifadelerine yer verildi.

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