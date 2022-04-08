Türk Polis Teşkilatı 177. yaşında

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile müdür yardımcıları ve çeşitli şubelerde görev yapan polis memurlarını kabul etti.

Kentteki 2 AVM'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Şubelerin stantlarının yer aldığı sergide, vatandaşlar bilgilendirildi.

-KİLİS

Kilis'teki şehitlikte düzenlenen törende ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ve yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, siyasi parti temsilcileriyle diğer ilgililer katıldı.

- MALATYA

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlene törende İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk anıta çelenk sundu.

Dağdeviren, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile kabirlere karanfil bıraktı.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı şehitliğinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, dualar edildi.

Törende Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, törene katılan bir şehit babasının elini öpüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.