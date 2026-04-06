Türk Polis Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye girişinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli polisler karşılarken, avluda silahlı özel harekat polislerinden oluşan tören kıtası da selamlama gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli polisler tarafından karşılandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda, silahlı özel harekat polislerinden oluşan tören kıtasını selamladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan karşılamada, Cumhurbaşkanlığında farklı birimlerde görev yapan polisler ile çeşitli spor branşlarında başarı elde eden polisler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis memurlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılamada, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal da yer aldı.