Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnci, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Törenin ardından polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

- MERSİN

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Aslan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu aktaran Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz, kahraman polisi ve emniyet teşkilatıyla gurur duymaktadır." diye konuştu.

Aslan, konuşmasının ardından görevinde başarılı polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların konvoy halinde geçiş yaptığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz da katıldı.

- HATAY

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da da tören düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Işık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

