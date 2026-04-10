Güncel

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 17:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a bir mesaj gönderdi.

Mesajında, "Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü idrak ederken, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikrarı için gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı her birinizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın huzuru için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, gerektiğinde hayatını ortaya koyan tüm mensuplarımızla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • emniyet
  • kuruluş
  • türk polis teşkilatı

