Türk polisi, Avrupa'dan Türkiye'ye 'skunk' rotasını deşifre etti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 ton skunk ele geçirdiği, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 11 zanlıyı gözaltına aldığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

AA muhabirinin, emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, işi planlayan şüphelileri 6 ay takip etti.

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, zanlıları adım adım izledi.

Deniz yoluyla Foça ilçesine getirilen uyuşturucu önce kamyonete yüklenerek Aliağa'da bulunan iş yerine daha sonra da bir tatil köyündeki villaya götürüldü. Uyuşturucunun bir bölümü sevkiyat için ticari araca aktarıldı.

Polis ekipleri, tatil köyüne yerleşen uyuşturucu şebekesini drone ile izleyerek anbean takip etti. Uyuşturucunun buradan da başka adreslere sevk edileceği yönündeki hazırlık üzerine villaya operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 11 zanlı yakalandı. Villa ve ticari araçta yaklaşık bir ton skunk ele geçirildi.

Binbaşı izinli gelmiş

Operasyonda Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı binbaşı B.Ö. de gözaltına alındı. 2013 yılına kadar Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı da yapan binbaşının çalıştığı yerden 26 Aralık'ta izin alarak İzmir'e geldiği ve o tarihten sonra da uyuşturucunun sevkiyatı için plan yaptığı iddia edildi.

Jandarma komutanı binbaşının sevkiyat sırasında nüfuzunu kullanarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi planladığı, buna karşılık da komisyon aldığı ileri sürüldü.

Yabancı uyruklular hamallık yapmış

Operasyon kapsamında 3'ü Suriye vatandaşı 4 yabancı uyruklu da gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların, emniyette verdikleri ifadelerinde, zanlılar tarafından hamal olarak kullanıldıklarını, yükleyip indirdikleri malzemenin uyuşturucu olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirtildi.

Yabancı uyruklu bir zanlının ise verdiği ifadede, uyuşturucu satıcılarının kendilerine saatliğine 100 lira vererek hamallık yaptırdığı bilgisi yer aldı.

Malları kontrole gelince yakalanmış

Operasyonda ilk olarak Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B. yakalandı.

Ekipler, adresinde bulunmayan ve firari olarak aranan elebaşı Yasin Y'yi depo olarak kullanılan iş yerinin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra malları kontrol için gelen Yasin Y. de ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Yasin Y'nin uyuşturucu şebekesinin elemanlarının kaldığı tatil sitesinin sahibi olduğu, sıklıkla yurt dışına çıkarak uyuşturucu sevkiyatı için bağlantılar yaptığı ileri sürüldü.

İzmir polisinin yaptığı bu operasyonun, Avrupa ülkelerinde üretilen ve kıyı Ege'den İzmir'e ulaştırılan uyuşturucunun rotasını deşifre ettiği ve bu trafiği yöneten uyuşturucu şebekesine büyük bir darbe olduğu kaydedildi.

Operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı B.Ö'nün de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 5 uzun namlulu otomatik silah, 1 tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edilmişti.

Polis kamerasına yansıyan operasyon, basın mensuplarıyla paylaşılmıştı.