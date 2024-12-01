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Türk polisi Muğla'da yakaladı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tafafından yakalandı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Türk polisi Muğla'da yakaladı
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Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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  • Interpol
  • kırmızı bülten
  • Muğla Emniyet Müdürlüğü

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