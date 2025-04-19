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Türk polisinden sınır ötesinde operasyon! Türkiye'ye geri getirildiler

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. Gürcistan'dan Türkiye'ye geri getirildi.

İHA19 Nisan 2025 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
Türk polisinden sınır ötesinde operasyon! Türkiye'ye geri getirildiler
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'dan Türkiye'de getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Dolandırıcılık " suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık " suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

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