Türk profesör açıkladı! Koronavirüs aşısı için kritik tarih

19 Kasım 2020 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:10

Geçtiğimiz gün üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech'in aşısının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) Aralık ayı ortasında onay alabileceği açıklandı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech şirketi, Covid-19 aşısının %95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alınabileceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Aralık ayı ortası gibi aşıya acil durum kullanım izni verebilir. Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayı Aralık ayının ortasından sonra verebilir." dedi

Geçtiğimiz gün Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti. Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler göstediğini söylemişti.

ARALIK AYININ İKİNCİ YARISI ONAYI ALABİLİRİZ

Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse aşının onayını Aralık ayının ortasından sonra alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat (bunun olması için) her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz gün Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik deneme sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurmuştu. (NTV)