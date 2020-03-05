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Güncel

Türk - Rus Dışişleri Bakanları İdlib anlaşmasının maddelerini açıklıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un yaptığı açıklamada 'M4 karayolunun kuzey ve güneyinde 6 km koridor açılacaktır.' dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 20:28 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:36

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

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