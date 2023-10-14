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Güncel

Türk-Rus harikasında temiz çevreye dikkat çekildi

Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında balık tutma yarışması gerçekleştirildi. Nükleer santralin çevreye zara vermediğine dikkat çekildi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Türk-Rus harikasında temiz çevreye dikkat çekildi
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Organizasyon için 12 balıkçı, sabaha karşı Boğsak Limanı'nda bir araya geldi.

Yarışma kuralları hakkında bilgilendirme yapılan katılımcılar, gün doğumuyla teknelerle gruplar halinde denize açıldı.

Akdeniz'in mavi sularına olta atan balıkçılar, en büyük ve en fazla balığı avlamak için mücadele etti.

Yaklaşık 5 saat süren organizasyon sonunda yakalanan balıkların radyasyon ölçümleri yapıldı.

Yarışmada, 15 kilo 890 gramla en çok balığı yakalayan Veli Bıçak ve İsmail Tuğ'dan oluşan mavi ekip birinciliği elde etti.

Veli Bıçak, yakaladığı 810 gramlık palamut ile etkinliğin en büyük balığını tutan balıkçısı oldu.

Yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, yaptığı konuşmada, yakalanan balıkların radyasyon ölçümünün yapılmasını çok önemsediğini söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Aslaner, şöyle konuştu:

"Burada balık yemek güzel ama ben bu etkinliğin en çok radyasyon ölçüm kısmını daha çok önemsiyorum. Hem denize güvenle girebilmek hem de denizden çıkan ürünleri güvenle yiyebilmemiz için bu tarz etkinlikler çok önemli. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Kazananları tebrik ediyorum."

Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Okan Bozkurt da Akkuyu NGS'nin inşa edildiği bölgedeki ilk balık tutma etkinliğinin 2014 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"2021 yılından itibaren de geleneksel hale gelmiştir. Nükleer enerji çevre açısından temiz bir elektrik kaynağı olup, çevreye zarar vermez. Bundan dolayı nükleer santral civarındaki su hem denize girmek hem de bugün yakaladığımız ve Akkuyu NGS devreye alındığında yakalayacağımız balıkların yaşam ortamı için uygundur. Akkuyu NGS inşa sahasında balık koruma bariyerleri kurulmasını öngören çok modern hidroteknik yapılar inşa edilmektedir."

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