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  • Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.
Güncel

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.

26 Şubat 2020 Çarşamba21:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:28

Bombalardan kaçan İdlibli aileler, çareyi 'hapishaneye girmekte' buldu

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