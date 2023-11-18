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Türk sanayisi şahlanıyor! ''Türkiye Avrupa'nın çok önemli bir oyuncusu''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu. Bu yenilikçi teknoloji alanlarının her birinde Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı, Avrupa'nın da Türkiye'ye katacağı çok fazla şey var. ifadelerini kullandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Türk sanayisi şahlanıyor! ''Türkiye Avrupa'nın çok önemli bir oyuncusu''
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinin Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu olduğunu belirterek, "Güçlü bir Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği anlamına gelir. Bu konuda AB'nin bizi mutlaka kuvvetli bir paydaş olarak görmeye devam etmesi ve bugünkünden de öte yaklaşımla süreci ele alması lazım." dedi.

Kacır, Brüksel temasları kapsamında TOBB yerleşkesinde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Türkiye'nin kültürden sanata, sanayiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya pek çok konuda Avrupa değer zincirinin asli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu anlatan Kacır, büyük ölçekli şirketlerin özellikle AB programlarından etkin şekilde yararlanmasını da çok anlamlı bulduklarını kaydetti.

STK temsilcilerinin muhataplarıyla yaptığı çalışmaların Türkiye'nin AB ile ilişkileri açısından değerli olduğunun altını çizen Kacır, birbirlerini tamamlayan çalışmalar yapmanın, neticeye hep birlikte hızla erişmelerini sağlayacağını ifade etti.

"TÜRK SANAYİSİ AVRUPA DEĞER ZİNCİRİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUSU"

Kacır, kritik teknolojiler konusunda AB'yi doğrudan bir rakip olarak değil paydaşları olarak değerlendirmek arzusunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk sanayisi Avrupa değer zincirinin çok önemli bir oyuncusu. Bu yenilikçi teknoloji alanlarının her birinde Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı, Avrupa'nın da Türkiye'ye katacağı çok fazla şey var. Biz bu işbirliklerinin kapılarını çok daha fazla aralamanın peşindeyiz. Birlikte yapabileceklerimiz her iki tarafın da ortak kazanımlarını büyütecek işler. Burada özellikle yeşil dönüşüm alanında atılacak adımları AB ve Türkiye olarak aynı istikamette eşgüdüm içerisinde atarız. Zira güçlü bir Türkiye, AB'nin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği anlamına gelir. Bu konuda AB'nin bizi mutlaka kuvvetli bir paydaş olarak görmeye devam etmesi ve bugünkünden de öte yaklaşımla süreci ele alması lazım."

  • Türk Sanayisi
  • Yenilikçi Teknolojiler
  • Avrupa İşbirliği

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