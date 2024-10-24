Dün akşam saatlerinde Ankara'daki TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi. 5 kişinin şehit olduğu ve 1'i ağır yaralı olmak üzeri 19 yaralanın olduğu saldırı sonrası BAYKAR, ROKETSAN ve ASELSAN sosyal medya hesapları üzerinden ortak mesaj yayımladı.

İşte Türk savunma devlerinden 'Biriz ve birlikteyiz' mesajı

"BİRİZ VE BİRLİKTEYİZ"

BAYKAR, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yayımlanan ortak mesajda şu ifadeler yer aldı:

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar dileriz.