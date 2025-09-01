Türk savunma sanayii küresel listede zirveye yürüyor... SSB Başkanı Görgün: Milletimizin güveninin eseridir

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin küresel vitrinlerde varlığını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Defense News Top 100 listesinde 5 şirketimizle yer aldık. ASELSAN ve TUSAŞ ilk 50'de bayrağımızı dalgalandırırken, ASFAT ve MKE önemli yükselişler kaydetti, ROKETSAN konumunu korudu. Bu tablo, mühendislerimizin azmi, sektörümüzün sinerjisi ve milletimizin güveninin eseridir. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz, sadece bugünün başarısı değil, yarının küresel liderliğinin de teminatıdır. Türk savunma sanayii, güçlü projeksiyonu, yenilikçi vizyonu ve tam bağımsızlık hedefiyle yükselmeye devam edecek. Bu büyük başarıda payı olan şirketlerimizi, yöneticilerimizi ve sahadaki tüm çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu.

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı.