Türk savunma sanayii her geçen gün dev atılımlar gerçekleştiriyor... Yerli ve milli mühimmatlarımız ASELSAN SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı.
30 Kilometrelik mesafedeki hedefler F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.TEK KOMUTLA 8 HEDEF İMHA EDİLECEK
ASELSAN mühendisliğinin ürünleri olan SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.
"4 uçak 4 hedef" OUT❌— ASELSAN (@aselsan) February 29, 2024
"1 uçak 4 hedef" IN✅
��30 km menzildeki dört farklı hedef, F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.
ASELSAN mühendisliğinin ürünleri SADAK-4T ve #TOLUN... pic.twitter.com/NItiejMXEw