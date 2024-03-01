Türk savunma sanayii her geçen gün dev atılımlar gerçekleştiriyor... Yerli ve milli mühimmatlarımız ASELSAN SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı.

30 Kilometrelik mesafedeki hedefler F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.

ASELSAN mühendisliğinin ürünleri olan SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.