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Türk savunma sanayiinden dev başarı! Tek komutla 8 hedef...

Yerli ve milli mühimmatlarımız SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı. ASELSAN TOLUN, 30 kilometre menzildeki hedefleri F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan mühimmatlarla yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vurdu. ASELSAN resmi sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, 'SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Star Gazetesi1 Mart 2024 Cuma 01:31 - Güncelleme:
Türk savunma sanayiinden dev başarı! Tek komutla 8 hedef...
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Türk savunma sanayii her geçen gün dev atılımlar gerçekleştiriyor... Yerli ve milli mühimmatlarımız ASELSAN SADAK-4T ve TOLUN bir ilke imza attı.

30 Kilometrelik mesafedeki hedefler F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.

TEK KOMUTLA 8 HEDEF İMHA EDİLECEK

ASELSAN mühendisliğinin ürünleri olan SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.

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