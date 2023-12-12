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Türk savunma sanayisi için yeni işbirliği! İmzalar atıldı

Türk savunma sanayisi şirketleri, milli ürünlerin entegre lojistik destek hizmetleri için işbirliği yapacak.

AA12 Aralık 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi için yeni işbirliği! İmzalar atıldı
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Alanlarının önde gelen firmaları MilSOFT Yazılım Teknolojileri ile FNSS Savunma Sistemleri arasında 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS'de, entegre lojistik destek ve ürün destek faaliyetlerini yönetmek ve geliştirmek amacıyla teknoloji ve yazılım geliştirme konularında birlikte çalışma niyetlerini ortaya koyan "iyi niyet anlaşması" imzalandı.

Anlaşmaya, MilSOFT Genel Müdürü Mustafa Özçelik, MilSOFT ICT ve Yenilikçi Çözümler Direktörü Hüseyin Buğra Han Ayyıldız ile FNSS İş Geliştirme Direktörü Burak Sağ imza attı.

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