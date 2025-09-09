İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Türk savunmasını arkalarına aldılar: İlişkilerimiz bölge istikrarına katkı sağlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kosova Meclis Başkanı Dimal Basha'ya gönderdiği mektupta iki ülke ilişkilerinin tarihten gelen kardeşlik bağlarıyla güçlendiğini vurguladı. Basha ise Türkiye'nin savunma alanındaki desteğinin önemine dikkat çekti.

9 Eylül 2025 Salı 19:09
Türk savunmasını arkalarına aldılar: İlişkilerimiz bölge istikrarına katkı sağlayacak
Kosova Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Basha, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kosova ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha üst düzeye çıkarılması ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Özellikle savunma alanındaki sürekli desteğiyle yakın işbirliği için Türkiye'ye teşekkür eden Basha, bunun iki ülke ilişkilerinin güçlenmesiyle Balkanlar'da istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Angılı ise görüşme kapsamında Basha'nın Meclis Başkanı seçilmesi vesilesiyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'un gönderdiği tebrik mektubunu iletti.

Kurtulmuş, mektubunda, "Köklerini tarihten gelen kardeşlik ve muhabbet bağlarından alan Türkiye-Kosova ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın müşterek faydası doğrultusunda daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Basha, 26 Ağustos'ta Kosova Meclis Başkanı seçilmişti.

