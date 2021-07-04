Türk SİHA'ları gündemlerinden düşmüyor! İsrail ve Mısır'dan yardım istediler

Star.com.tr 4 Temmuz 2021 Pazar 21:51 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 21:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'na Türk SİHA'larının konuşlanması Yunan basınının gündeminden düşmüyor. Havalimanındaki Türk SİHA'larının kendileri için ciddi bir problem olacağını belirten Yunan basını, SİHA'ların Kıbrıs Rum hava sahasını ihlal edebileceğini iddia etti.



İsrail'in Hamas ve İran arasında sıkışması nedeniyle yardım edemeyeceğini yazan Yunan basını, "Hemen yapmamız gereken tek şey, en kısa sürede İsrail, Mısır ve AB ile işbirliğiyle Yunanistan MEB'ini ilan etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇİTKALE HAVAALANI TÜRK SİHA'LARINA TAHSİS EDİLDİ

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.