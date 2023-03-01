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Türk Silahlı Kuvvetleri depremin yaralarını sarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Adıyaman'da depremzedelere helikopterle çadır ulaştırdı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri depremin yaralarını sarıyor
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"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesine askeri helikopterlerle çadır ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki helikopter, içinde çadır ile Adana'dan havalandı.

Kahta ilçe stadına iniş yapan helikopterlerdeki askeri personel, yüzlerce çadırı yetkililere teslim etti.

Kamyonlara alınan çadırlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere ilçe afet koordinasyon merkezine gönderildi.

TSK DEPREM BÖLGESİNDE DEVRİYE GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.

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