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TSK'dan gövde gösterisi! 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:56
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.

TSK'dan gövde gösterisi! 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'

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