Türk sinemasının acı günü: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.Yıldızoğlu bir süre rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936'da İstanbul-Yeşilköy'de doğdu. Kavaklıdere'deki lisede okudu. Ailesinin isteğiyle hukuk fakültesine gitti fakat 3. sınıfta bıraktı.
Oyunculuk kariyeri Muhsin Ertuğrul'un yönlendirilmesiyle başladı.
Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynadı.
Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol aldı, ayrıca televizyon dizilerinde oynadı.