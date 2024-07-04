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Türk Sivil Havacılık Kanunu Meclis'ten geçti

Ulaştırma sektöründe yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve iç sular ile limanlarda fiyatlandırma ve denetlemede tam yetkili olacak. Havaalanlarındaki güvenlik önlemleri genişletilecek. Limanlara gelen gemilerden 'sera gazı emisyonu' bedeli alınacak.

4 Temmuz 2024 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
Türk Sivil Havacılık Kanunu Meclis'ten geçti
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Ulaştırma alanında birçok düzenleme içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa ile limanlarda demirleme ücretleri yeniden belirlenecek. Ücretler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek değerleme oranı kadar artırılacak.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ KURALLAR

Deniz yetki alanları ile iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olacak. Bakanlık bu hizmetleri, gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek veya devredebilecek.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ise kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

YEŞİL DENİZCİLİK TEŞVİK EDİLECEK

Düzenleme ile limanlara gelen veya ayrılan gemilerin saldıkları sera gazı emisyonları için bedel alınacak.

Bu ücretler yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

HAVAALANLARINDA YENİ DÖNEM

Yasa ile havalimanlarına girişte herkes cihazla aranacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak.

İnsansız hava araçlarının uçurulmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre ruhsatsız İHA uçuranlar 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.

  • Türk Sivil Havacılık Kanunu
  • Ulaştırma Düzenlemeleri
  • TBMM Kabulü

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