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Türk siyasetinin 'Erbakan Hoca'sı vefatının 12'nci yılında dualarla anıldı

Türk siyasetinin Erbakan Hoca'sı olarak bilenen Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 12. yılında Zeytinburnu'ndaki kabri başında anıldı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Türk siyasetinin 'Erbakan Hoca'sı vefatının 12'nci yılında dualarla anıldı
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Merhum Erbakan için Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Milli Görüş lideri Erbakan hayırla, rahmetle ve özlemle anıldı.

Anma programında Necmettin Erbakan'ın bütün İslam alemini aydınlatan, bilgilendiren ve şuurlandıran feraset ve dirayet sahibi bir lider olduğunu anlatıldı. Erbakan hocanın, dört partisinin haksız yere kapatıldığı halde davasından vazgeçmeyip beşinci partisini kurduğunu ve aynı istikamette yoluna devam ettiğini vurgulandı.

- EYÜPSULTAN CAMİSİ'NDE DUA PROGRAMI

Necmettin Erbakan ve deprem şehitleri için Eyüpsultan Camisi'nde de akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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