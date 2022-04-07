Türk somonu İspanya'da tanıtılacak! Hedef ihracat pazarının büyütülmesi

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 261 ton Türk somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 25 milyon 479 bin 301 dolar kazanç sağlandı.

Ocak-Mart 2021'de 21 milyon 454 bin 672 dolarlık Türk somonu ihraç edilmişti. Buna göre, bu yılın üç ayında yapılan Türk somonu ihracatı, 2021'in aynı dönemine oranla değerde yaklaşık yüzde 19 arttı.

Bu dönem Rusya Federasyonu, Almanya ve Kanada başta olmak üzere 20 ülkeye Türk somonu satıldı.

- RUSYA'YA İHRACAT DEĞERDE YÜZDE 29 AZALDI

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu'na 1810 ton Türk somonu ihraç edilerek 12 milyon 649 bin 832 dolar gelir sağlandı.

Rusya'ya somon ihracatı, 3 bin 484 ton ürün karşılığı 17 milyon 700 bin 602 dolar kazanılan 2021'in ilk çeyreğine göre miktarda yüzde 48, değerde yüzde 29 azaldı.

Rusya'yı 8 milyon 978 bin 264 dolarla Almanya ve 1 milyon 75 bin 911 dolarla Kanada takip etti.

Geçen yılın aynı döneminde farklı olarak Hollanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Avusturya, Irak, İsviçre ve Tayland'a da Türk somonu gönderildi.

- "TÜRK SOMONU İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Karadeniz somonu" olarak da bilinen Türk somonunun en büyük ihraç pazarının Rusya Federasyonu olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkeye ihracatta düşüş trendi yaşandığını söyledi.

Gürdoğan, DKİB olarak ihracatçılarla yeni pazar arayışlarının devam ettiğini dile getirerek, bu kapsamda İspanya'da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa'nın en büyük su ürünleri fuarına katılarak Türk somonunun tanıtımını yapacaklarını ifade etti.

Barselona'da gerçekleştirilecek "Seafood Expo Global" unvanlı fuarda, DKİB olarak açacakları 42 metrekarelik stantta Türk somonunun taze, dondurulmuş, fileto şeklinde ürünlerinin sergilenmesi yanında tanıtım broşürlerinde ürünün özellikleri ve diğer ürünlere göre farklılıkları, üstünlüklerinin anlatılacağını kaydeden Gürdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın birçok ülkesinden alıcılar bu fuara katılarak görüşmeler yapmakta ve bağlantı kurmaktadır. Fuarda, Doğu Karadeniz'deki firmaların bir kısmı kendi ürünlerinin tanıtım standını açacak, bir kısmı da ziyaretçi olarak katılarak birliğimizin standında müşterileriyle ikili görüşmeler yapacaktır. Fuara katılacak Avrupalı alıcılara Karadeniz somonunun üstünlüklerini tanıtarak yeni pazarlar bulacağımızdan ümitliyiz."

Gürdoğan, ayrıca yürüttükleri proje kapsamında bölgedeki üreticilerle en fazla somon ithalatı yapan ülkelere yönelik pazarlama faaliyetleri düzenleyeceklerini belirterek, Türk somonu ihracatında yılı güzel rakamlarla tamamlamak istediklerini, beklentilerinin yüksek olduğu sözlerine ekledi.