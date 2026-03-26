26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
  Türk tankerine drone isabet etti! Nene Hatun olay yerine sevk edildi
Güncel

Türk tankerine drone isabet etti! Nene Hatun olay yerine sevk edildi

ALTURA isimli ham petrol yüklü Türk tankerine İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de drone isabet etti. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 08:43
Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisine drone isabet etti.

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

NTV'nin haberine göre, drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Gemiye müdahale sürerken konuya ilişkin yetkili makamlardan "saldırı" olup olmadığına daire resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
