Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, FETÖ'nün öldürdüğü 251 şehidimizi 4 yılda mı unuttu?

star.com.tr 17 Temmuz 2020 Cuma 20:03 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:40

15 Temmuz 2016'da devlet kurumlarına sızan dışarıdan destekli Paralel Devlet Yapılanması FETÖ, meşru yönetimi devirmek üzere milletin silahlarını millete çevirdi.



Milletin direnişiyle karşılaşan FETÖ'cü hainler, 251 kişiyi şehit etti, vatanını müdafaa eden 2 bin 194 insanımızı da yaraladı.

Tüm yaşananları adeta 4'üncü yılında unutan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde '15 Temmuz'u anlamak' konulu panelde, akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Yaramış konuşmasının bir bölümünde, 'Tarihte biliyorsunuz, birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu” hatırlatması yapan Yaramış, “Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için, zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Neticede bu bir sosyal yaradır aynı zamanda.' ifadelerini kullandı.

Yaramış'ın skandal sözlerine, tepki yağdı...

STAR YAZARI METİNER'DEN SERT TEPKİ

AK Parti eski milletvekili ve Star Yazarı Mehmet Metiner, Yaramış'ın açıklamalarına adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından Yaramış'ın konuşmasını paylaşan Metiner, 'Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Afyon Üniversitesinde yaptığı konuşmaya bakın. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ'cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam.' ifadelerini kullandı.

Metiner'in paylaşımını alıntılayan Hürriyet yazarı Nedim Şener ise, 'Darbeye karışanlarla barışmak mı? 251 şehidin yüzüne nasıl bakarız?' dedi.

'Devletin stratejik bir kurumunun başındaki bir ismin bu yaklaşımı gerçekten çok vahim'

24 TV yayınına bağlanarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Star Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yaramış'ın sözleriyle ilgili, 'Bu tür şeyleri hep duyuyoruz ama, devletin stratejik bir kurumunun başındaki bir ismin bu yaklaşımı gerçekten çok vahim. Çünkü Türk Tarih Kurumu'ndan bahsediyoruz. Şayet bu kurumun tarihsel olaylara bakış açısı da böyleyse, durum çok vahim demektir.' dedi.

Albayrak bu bakışın, bu kadar ihanete rağmen FETÖ'nün nasıl bir yapı olduğunun hala anlaşılamadığını gösterdiğini belirtti.

Albayrak, 'Darbeci mankurtlarına 'nöbet meydanlarına çıkın, bana küfredin' talimatı veren bir takiyye heykeli var karşımızda.' ifadelerini kullandı.

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