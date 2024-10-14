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Türk Telekom Avrupa'da zirvede! NOVA ALFA ve Gartner'in birincisi

Türk Telekom, NOVA ALFA projesi ile Gartner'ın düzenlediği Eye on Innovation etkinliğinde Avrupa birincisi oldu. Bu ödül, Türk Telekom'un operasyonlarında verimlilik sağlamak üzere geliştirdiği yapay zeka yöntemleriyle desteklenen teknolojik yeniliklerinin uluslararası düzeydeki başarısını göstermektedir.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Türk Telekom Avrupa'da zirvede! NOVA ALFA ve Gartner'in birincisi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, iki farklı uluslararası programdan birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Türk Telekom‎, operasyonlarında verimlilik sağlamak üzere geliştirdiği ve yapay zeka yöntemlerinin kullanıldığı NOVA ALFA (Advance Line Fault Analytics) projesiyle teknoloji üzerine araştırmalara imza atan Gartner'in düzenlediği Eye on Innovation'da Avrupa birincisi oldu. Şirketin ikinci ödülü ise Türk mühendisler tarafından geliştirdiği ev içi Wi-Fi kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri üzerine oldu. Türk Telekom, Wi-Fi teknolojileri alanında önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan WBA tarafından "En İyi Ev İçi Wi-Fi" kategorisinde birincilik ödülünü de almaya hak kazandı.

Entegre cihaz sayısı ve çeşitliliği itibarıyla Avrupa'nın en büyük Wi-Fi analitik platform örneği olan Wi-Fi Mercek, ev içi ağlarda yapay zeka destekli algoritmalarıyla problem tespit süresini ve saha ziyaret gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak operasyonel verimliliği artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, yeni nesil teknolojiler üretmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ve dijital dönüşüm yolcuklarında tüm kullanıcılarına fayda sunacak çözümler ürettiklerini belirtti.

Orhan, "ALFA projemiz de yapay zeka desteğiyle, ileri seviyede fiziksel hat analizleri saniyeler bazında uzaktan yapılabiliyor ve anlık tespitler gerçekleştirilebiliyor. Operasyonlarımızda verimlilik sağlamak üzere geliştirdiğimiz projemizin önemli araştırma kurumlarından biri olan Gartner'in düzenlediği 'Eye on Innovation' da birincilik ödülünün sahibi olması, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemi için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerinin, uluslararası alanda bir başka ödülün de sahibi olduğuna değinen Orhan, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımızın ev içi Wi-Fi kullanım deneyimlerine fayda sağlayan, aylık 1 milyonu aşan uygulama kullanımı ile operasyonel verimliliğimizi artıran Wi-Fi Mercek ürünümüz, bu alanda küresel standartları belirleyen organizasyon olan WBA tarafından birincilik ödülü kazanarak başarısını kanıtladı. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerin uluslararası alanda birincilikler kazanması, değer odaklı yaklaşımımızla sektöre yaptığımız katkıların önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum."

Türk Telekom, "Eye on Innovation" ödülünü kazanan projesi ALFA ile daha önce de "IDC DX" ödüllerinde "Future of Intelligence" kategorisinde birincilik elde etmişti.

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