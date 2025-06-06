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Türk Telekom, disleksili çocukların eğitimine katkı sağlamayı sürdürüyor

Türk Telekom, öğrenme güçlüğü yaşayan disleksili çocukların eğitim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasına destek sağlıyor.

AA6 Haziran 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Türk Telekom, disleksili çocukların eğitimine katkı sağlamayı sürdürüyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Smartex Akıllı Alıştırmalar uygulamasının geliştirilmesine verdiği destekle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda şirket, disleksili çocukların eğitim ihtiyaçlarını kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı bir şekilde karşılayabilmesine olanak tanıyor.

Uygulama sayesinde disleksili çocuklar, kişisel öğrenme hızlarına ve yöntemlerine uygun biçimde ihtiyaçlarına yönelik eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. Uygulamaya yeni eklenen "Dikkat Eksikliği" bölümü ile içeriği zenginleşen Smartex, özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuklarını daha kapsayıcı bir hale getiriyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenleriyle yürütülen işbirliği doğrultusunda içerikleri zenginleştirilen uygulama, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların bireysel gelişim ihtiyaçlarına uygun içerikleriyle öğrenme sürecini desteklerken, ebeveyn ve öğretmenler için de kolay erişilebilir, pratik bir yardımcı kaynak niteliği taşıyor.

Türkiye'de bu alanda "ilk ve tek" uygulama olma özelliği taşıyan Smartex, 50 farklı bilişsel çalışma ve 300'ün üzerinde egzersizle özel gereksinimli çocukların gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunuyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen Smartex'te, "Disleksi" (okuma güçlüğü), "Disgrafi" (yazma güçlüğü), "Diskalkuli" (matematik öğrenme güçlüğü), "Dil konuşma bozukluğu" ve yeni eklenen "Dikkat eksikliği" bölümleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Sancaktaroğlu, sahip oldukları teknoloji altyapısını yaşamın her alanına entegre ederek "Türkiye'ye Değer" yaratmaya odaklandıklarını vurguladı.

Öğrenme süreçlerinde disleksinin oluşturduğu zorlukların farkında olduklarını ifade eden Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda geliştirilmesine katkıda bulunduğumuz 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasıyla disleksili çocukları uzun süredir desteklemeye devam ediyoruz. Özel eğitim uzmanları tarafından hazırlan‎an içerikler sayesinde, özel gereksinimli çocuklar Smartex uygulaması ile günümüz oyun tarzıyla harmanlanarak eğlenceli hale getirilen öğretici egzersizlerden yararlanıyor. Uygulamaya yeni eklenen 'Dikkat Eksikliği' bölümü ise özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuklarını daha kapsayıcı bir hale getiriyor. Bizler Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmaları‎mıza devam edeceğiz."

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