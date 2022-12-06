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Güncel

Türk Telekom GAMEON, Discord üzerinden internet destek hizmetini hayata geçirdi

Türk Telekom GAMEON, oyunculara oyun ekosisteminde sıklıkla kullanılan iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmetini hayata geçirdi.

AA6 Aralık 2022 Salı 13:55 - Güncelleme:
Türk Telekom GAMEON, Discord üzerinden internet destek hizmetini hayata geçirdi
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor.

GAMEON, Türk Telekom müşterilerine, oyun tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmeti sunmaya başladı.

Oyuncuların internetle ilgili bilgi, işlem ve teknik ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenecek Türk Telekom GAMEON müşteri temsilcileri, oyuncuların internet deneyimlerini iyileştirmeye katkı sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom GAMEON oyun ekosistemi için değer üretmeyi amaçladığı yenilikçi projesiyle oyuncuların en büyük destekçisi oluyor.

Türk Telekom'un "GAMEON İnternet Destek" ekipleri, GAMEON Discord platformundaki "Türk Telekom 7/24 İnternet Destek" kanalı üzerinden oyunculara özel bir müşteri deneyimi sunuyor.

Oyunculara hizmet için özel eğitimler alan müşteri temsilcileri, internetle ilgili yaşanabilecek teknik sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlarken, GAMEON'un oyunculara özel internet kampanyaları ve oyun odaklı fırsatlarına ait bilgilere de erişebiliyor.

"GAMEON İnternet Destek" ekipleri, aynı zamanda daha yüksek hızlı internet paketlerine geçmek isteyen, kampanyasını yenilemek isteyen, aldığı internet hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacı olan müşterilere de destek sunarken, Türk Telekom'lu olmak isteyen oyun tutkunlarına da "Türk Telekom 7/24 İnternet Destek" Discord kanalı üzerinden yardımcı oluyor.



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