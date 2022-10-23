Türk Telekom Gelişim Üssü'nden yeni atak ''Bulut Bilişim Kampı'' sona erdi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisi yapılan Bulut Bilişim Kampı'na 48 genç katılarak alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakaladı.

Kampa katılan gençler, bulut veri merkezleri, dijital dönüşüm, otomasyon, IaaS ve PaaS bulut platformları, açık kaynak teknolojileri, DevOps-GitOps süreçleri gibi konu başlıkları kapsamında 35 farklı eğitmenden 24 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldı.

Kamp sonunda 48 genç, kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak bir eğitim sertifikasının sahibi oldu.

Geleceğin bulut teknolojileri uzmanları, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterilen performans bakımından değerlendirildi, ödül sahipleri belirlendi. Kamp sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, gençlere her alanda çeşitli olanaklar sunduklarını belirterek, "Türk Telekom olarak eğitim programlarımız ile potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin uzmanlaşmak istediği alanlarda kariyerlerine yön verecek şekilde tecrübe sahibi olmaları için çalışarak ülkemize faydalı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.