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Türk Telekom, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

İstanbul ve Ankara'daki Türk Telekom yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:47
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin salgın süresince güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi.

Salgın süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, Kovid-19 salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi.

Bu kapsamda TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Kovid 19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

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