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Güncel

Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen 'Kapadokya Boostcamp' tamamlandı

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen yol bisikletçilerin sevilen kampı 'Kapadokya Boostcamp' tamamlandı.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen 'Kapadokya Boostcamp' tamamlandı
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'nın eşsiz doğasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla gerçekleşen kamp, birçok ülkeden dünyaca ünlü sporcuyu bir araya getirdi.

Boostcamp'ın "Mystic Rise" konseptli Kapadokya ayağına, dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösterdi.

İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan "Fatpigeon" ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts Boostcamp'te pedal çevirdi.

- TÜRKİYE'NİN İLK GRAVEL BİSİKLET ROTASI AÇILDI

Kapadokya Boostcamp kapsamında, bu yıl Türkiye'de ilk kez gravel bisiklet rotası açıldı. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcular nefes kesen bir sürüş deneyimi yaşadı.

Bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında bisiklet sürme ve Kızıl Vadi'nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Sporcular, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı'na tırmanarak yapılan "Kraliçe Etabı" ile kampı tamamlandı.

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