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Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival'de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor

Türk Telekom Prime ile sonbaharın en renkli etkinliği İstanbul Coffee Festival, 10'uncu yılında kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor. 3-6 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina'da gerçekleştirilecek festivalde, Türk Telekom Prime Sahnesi'nde Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel en sevilen şarkılarını seslendirecek.

IHA1 Ekim 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival'de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
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Türk Telekom Prime, 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek İstanbul Coffee Festival kapsamında; Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel gibi sevilen sanatçı ve grupları Türk Telekom Prime Sahnesi'nde kahveseverlerle buluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime sahne sponsorluğuyla gerçekleştirilecek festival bu sene de birçok etkinlik ve aktiviteyle katılımcılarını ağırlayacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok sürpriz fırsatla festival coşkusu Ataköy Marina'da yaşanacak. Marka, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine yüzde 50 indirimli festival bileti ve özel kapıdan giriş imkanı sunuyor. Katılımcıları, Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

Festival programı şöyle:

3 Ekim Perşembe: Gripin

4 Ekim Cuma: Buray

5 Ekim Cumartesi: Ceza

6 Ekim Pazar: Levent Yüksel

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