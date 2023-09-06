İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8405
  • EURO
    28,7845
  • ALTIN
    1658.39
  • BIST100
    8251.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Telekom Prime kahve festivalinde ayrıcalıklar sunacak
Güncel

Türk Telekom Prime kahve festivalinde ayrıcalıklar sunacak

Türk Telekom Prime, bu yıl da İstanbul Coffee Festival'de birbirinden özel sanatçıları ICF Türk Telekom Prime sahnesinde boyunca katılımcılarla buluşturacak.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Türk Telekom Prime kahve festivalinde ayrıcalıklar sunacak
ABONE OL

Türk Telekom'un ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime, bu yıl da İstanbul Coffee Festival'de birbirinden özel sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak. 14-17 Eylül tarihleri arasında yeni mekânı Tersane İstanbul'da düzenlenecek festival, ICF Türk Telekom Prime sahnesi ile renklenecek.

TÜRK TELEKOM PRİME'LILARA ÖZEL AYRICALIKLAR

Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 indirimli bilet satış ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Festivalin tadını çıkaran kahveseverleri festival alanlarında kurulacak Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

TANINMIŞ MARKALAR, KAHVE ÇEKİRDEKLERİ, ATÖLYELER

ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı, İstanbul Coffee Festival'de bu sene de birçok etkinlik katılımcılarını bekliyor. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok eşsiz deneyim fırsatları 14 Eylül'de Tersane İstanbul'da başlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.