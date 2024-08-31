Türk Telekom Prime'ın açık hava sineması gösterimleri sona erdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime'ın her yaz düzenlediği açık hava sineması etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinliklerde sinema tutkunları, "Bursa Bülbülü" ve "Elemental Doğanın Güçleri" filmleriyle keyifli vakit geçirirken, çocuklar da "Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı"nda eğlendi.

Son dönemlerin beğenilen filmlerini tatil beldelerindeki sinema tutkunlarıyla buluşturan Türk Telekom Prime, 14 beldede 22 gün boyunca devam eden etkinliklerde, yaz atmosferini keyifli filmler ve eğlenceli aktivitelerle birleştirdi. Türk Telekom Prime'ın bu yılki durakları; Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek oldu.

Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra, moderatör eşliğinde düzenlenen çeşitli oyunlar ve yarışmalar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağlayan aktiviteler de beğeni topladı.