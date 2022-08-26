İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1868
  • EURO
    18,2218
  • ALTIN
    1020.76
  • BIST100
    3151.68
Güncel

Türk Telekom Prime'lılara kat kat ayrıcalıklar

Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler veren markası Türk Telekom Prime'ın kampanyalarını anlatan reklam filmini yayınladı. Reklam filminde, araç kiralamadan restoran, konser ve etkinliklerde sağlanan indirimlere; ücretsiz otopark ayrıcalıklarından, bol GB içeren tarifelere kadar pek çok avantajdan bahsediliyor.

26 Ağustos 2022 Cuma 13:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Reklam filminde, "Türk Telekom Prime'lılar kat kat ayrıcalıklarla hayatı atlamaz" vurgusuyla Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sunduğu özel avantajlar ve bol GB içeren Türk Telekom Prime tarifeleri anlatılıyor.

TÜRK TELEKOM PRİME'LILARA AYRICALIKLARLA DOLU BİR DÜNYA

Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sağladığı ayrıcalıklar; araç kiralamalarda yüzde 40 indirim, havaalanına ücretsiz transfer, seçili restoranlarda yüzde 20 indirim, seçili noktalarda ücretsiz otopark ayrıcalığı, konser ve etkinlik biletlerinde yüzde 25 indirim ve daha fazlasını içeriyor.

TÜRK TELEKOM PRİME MÜŞTERİLERİNE BOL GB İÇEREN TARİFELER

Türk Telekom Prime, yeni hat aktivasyonu yapan, numara taşıyan veya mevcut tüm Türk Telekom tarifelerinden geçen müşterilere özel, 25 GB'dan 40 GB'a varan internet paketleri sunuyor. Prime, Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter'da geçerli sınırsız internet paketlerinin yanı sıra 2000 dakikaya ulaşan konuşma avantajıyla dikkat çekiyor.

Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler https://www.turktelekomprime.com/ayricaliklar adresini ziyaret edebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.