Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nın işbirliği büyüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yaptığı yatırımlarla ve işbirlikleriyle müşterilerinin en iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, THY ile yaptığı işbirliği kapsamında uygulanan WiFi servisi ile uygun teknolojiyle donatılan tüm uçuşlarda yolcular, sınırsız internet ve mesajlaşma servisinden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşterilerine Türk Telekom WiFi Fly ile yurt içi uçuşlarında en iyi internet deneyimini yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

- "HEDEF KİTLELERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Kullanıcıların beklentilerine yönelik yaptıkları araştırmalarla faydalar ürettiklerini kaydeden Özden, "Hedef kitlelere yönelik çözümler sunuyoruz. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yönelik müşteri memnuniyeti odaklı bir evren oluşturuyoruz. Müşterilerimizin internet deneyimini artırmak amacıyla Türk Telekom olarak havalimanlarından, kültür-sanatın kalbi AKM'de, stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, bankalarda, meydanlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma araçlarında ve binlerce noktada kullanıcılarımıza WiFi internet deneyimi yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özden, Wi-Fi servisleri ile tüm kullanıcıların, bulundukları her mekanda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu sayede Türk Hava Yolları ile iş birliğimizi büyüterek yurt dışı uçuşlarının ardından yurt içi uçuşlarında da yolculara sınırsız mesajlaşma ve sınırsız internet servisini başlıyoruz. Artık iç hatlarda da yolcular, internetten kopmadan yolculuklarını yapabilecekler. İnternet altyapısı olan tüm yurt içi uçaklarında başlayacak olan bu yenilik ile Türk Telekom, artık yurt içi seferlerinde de WiFi servisi sağlayacak. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."