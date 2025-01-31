Türk Telekom Ventures PİLOT'un 13. dönem başvuruları açıldı

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un yeni dönem başvuruları açılıyor. Türk Telekom Ventures PİLOT'un 13. dönemi için başvurular 10 Şubat 2025 itibarıyla Türk Telekom Ventures PİLOT'un web sitesi üzerinden (ttventures.com.tr) gerçekleştirilecek. Program ile girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ile uzman isimlerden mentorluk ve eğitim gibi kapsamlı imkanlardan faydalanacak. Programa kabul edilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş fırsatlarını değerlendirme ve Türk Telekom'un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak. PİLOT girişim hızlandırma programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği almaya ayrıca yurt dışında kendileri için özel tasarlanan programa katılmaya hak kazanacak. Ayrıca PİLOT mezunu girişimler Türk Telekom'un küresel ağından yararlanarak dünyaya açılma imkânı yakalayacak.

"PİLOT İLE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ UÇUŞA GEÇİYOR"

PİLOT programının yeni dönemi hakkında konuşan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türk Telekom Ventures ile ülkemizin girişim ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz. Ülkemizdeki başarılı girişimleri bir üst noktaya taşımak için çalışmalar yapıyor, girişimlerin globale açılmalarında aktif rol oynuyoruz. PİLOT programı ile geride bıraktığımız 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Bu girişimlerden 66'sı toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme imkânı yakaladı. Girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmıyor, iş birlikleri ve mentorluklarla proje geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem Tahtakale'de yer alan SANTRAL hem de ana destekçisi olduğumuz AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde çalışabilecekleri fiziki ortamlar oluşturduk. Girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco'daki Türk Telekom Ventures ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor. Geçtiğimiz yıl Stanford Üniversitesi ile özel olarak tasarladığımız programla, mezun girişimlere girişimlerini geliştirerek globale açılmaları için eğitim ve mentorluk imkânı sunduk. Ayrıca global yatırımcı ağlarına sunum yapmalarına olanak sağladık. PİLOT'un 13'üncü döneminde de Türkiye'nin girişim ekosistemini desteklemeye, Türk Telekom Ventures olarak ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

YATIRIM VE İŞ BAĞLANTISI İMKÂNI

Programa kabul edilen ekipler Türk Telekom Ventures'ın geniş yatırımcı ağı ile bir araya gelmenin yanı sıra çok sayıda mentorla tanışıp birebir destek ve alanında uzman kişilerden eğitim alma imkânı elde edecek. Türk Telekom Ventures'tan yatırım ve nakit desteği alma; Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı ve iletişim destekleri gibi pek çok imkândan faydalanabilecek. Ayrıca girişimler, yurt dışında kendileri için özel tasarlanan girişimcilik programları ile deneyim kazanma ve Türk Telekom'un zengin iş bağlantılarıyla global pazarlara açılma fırsatı yakalayacak.