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Türk Telekom, yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet hizmeti sağladı

Türk Telekom deprem bölgelerindeki müşterilerine yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet sağladı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Türk Telekom, yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet hizmeti sağladı
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Türk Telekom, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklama paylaştı.

Şirket açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Deprem bölgesinde iletişimin devamlılığı için Türk Telekom olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay, Şanlıurfa illerinde bulunan tüm müşterilerimize iletişim desteğimizi sürdürmek adına, hatlarına yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır.

Ayrıca ilgili illerde bulunan tüm vatandaşlarımız, ankesörlerimiz üzerinden yurt içi her yöne ücretsiz görüşme yapabilir ve kullandıkları operatörden bağımsız olarak Türk Telekom WiFi internet erişim noktalarımızdan ücretsiz kullanım sağlayabilirler. Bölgedeki tüm WiFi erişim noktalarımızın adres bilgisine turktelekom.ly/erisimnoktalari linkinden ulaşılabilir."

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