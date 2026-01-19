Türk Telekom'dan AKM'de yarıyıl tatili etkinlikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki birikimini kültür ve sanatla buluşturduğu AKM'de, yarıyıl tatili süresince öğrencilere özel programlar düzenleniyor.



Karnelerini alan öğrenciler için hazırlanan program kapsamında, 20 Ocak-1 Şubat'ta AKM açık hava sahnesi alanında ücretsiz buz pisti etkinlikleri yapılacak. 11.00-18.00 saatlerindeki seanslarla düzenlenecek buz pisti etkinliklerine ek olarak, 1 Şubat'a kadar 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde çocuk atölyeleri gerçekleştirilecek.



Ayrıca 1 Şubat'ta sahnelenecek "Güldüy Güldüy Çocuk" gösterisinin ardından ekibin oyuncuları, Türk Telekom Lounge Alanı'nda çocuklarla bir araya gelecek.

Yarıyıl tatili boyunca AKM Yeşilçam Sinema Salonu'nda çocuk filmleri gösterime sunulacak. Program kapsamında 24 Ocak Cumartesi 14.00'te "Büyük Yarış", 25 Ocak Pazar 14.00'te "Maşa İle Koca Ayı Mucize Parkı", 31 Ocak Cumartesi 14.00'te "Kral Şakir Dünyalar Karıştı" ve 1 Şubat Pazar 14.00'te "Kardeş Takımı 3" filmleri izlenebilecek.



Kral Şakir ve Maşa ile Koca Ayı sinema günlerinde, karakterlerin kostümleriyle çocuklarla bir araya geleceği etkinlikte ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunulacak.



Ziyaretçiler, etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye AKM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

