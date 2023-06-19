Türk Telekom'dan Dünya WiFi Günü'nde 81 ilde ücretsiz internet

Türk Telekom, Dünya WiFi Günü'ne özel tüm Türkiye'de kullanıcılara ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içinde ve çok sayıda lokasyonda WiFi deneyimi sunuyor.

Hizmet alanını genişleten Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde, binlerce lokasyonda kullanıcılara, bugüne özel ücretsiz WiFi sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, marka olarak Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalıştıklarını belirtti.

Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda noktada kullanıcılarına WiFi internet deneyimi yaşattıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Buralardaki ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlarken, WiFi hizmetlerimizle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz."

TÜRK TELEKOM, WİFİ HİZMETİNİ DEPREM BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜYOR

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, deprem bölgesinde çadır kentler ve konteyner kentlerin iletişim altyapısını kurarak bölgeye internete erişim desteğini sürdürüyor.



Bölgede iletişimin sürekliliğine yönelik çalışmalarına devam eden şirket, AFAD koordinasyonu ile depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayan çadır kentlerde mobil ve WiFi hizmeti, konteyner kentlerde ise kurduğu altyapı üzerinden hizmet sağlıyor.