Türk Telekom'dan okula dönüş fırsatları

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu doğrultuda Türk Telekom müşterileri, akıllı çocuk saatinden tablete, bluetooth kulaklıktan hoparlöre kadar birçok ürüne indirim ve taksit avantajıyla ulaşabiliyor.

Türk Telekomlular 12 aylık taahhütle 2 bin 449 TL olan Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ı peşin fiyata kontratla 450 TL indirimle alabilirken, 3 bin 449 TL'lik Samsung Galaxy Tab A8'e ise 500 TL indirimle sahip olabiliyor.



Taksitli seçenekleri tercih eden müşteriler ise Casper Via S48 tableti 6 ay taksit imkânıyla aylık 383 TL'ye, Hometech Alfa 1023'ü ise 6 ay taksitle, aylık 235 TL ödeyerek satın alabiliyor.

Türk Telekom müşterileri yine 12 aylık taahhütle TCL MT42 Akıllı Çocuk Saati'ne 10 ay taksit veya TCL MT40X Akıllı Çocuk Saati'ne 12 ay taksit imkânıyla sahip olurken, ikinci ürün olarak tercih edebilecekleri TCL S108 Bluetooth Kulaklık için yüzde 50 indirim kazanabiliyor.

Kampanya ile ayrıca akıllı saat Inteya Hiwatch'a 10 ay taksitle her ay 99,99 TL ödeyerek sahip olunabiliyor.

Müşteriler, yeni hoparlör ve kulaklıkları ise 10 taksit fırsatıyla aylık 32,99 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Buna göre kampanya kapsamında, Defunc True Basic ayda 69,99 TL, Inteya HiGo Lite ayda 39,99 TL, Soultech HP007G Hoparlör ise aylık 32,99 TL avantajıyla satışa sunuluyor.